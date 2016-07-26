انفجار سيارة مفخخة فى دمشق

انفجرت سيارة مفخخة مساء الاثنين فى أحد أحياء العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أعلنت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، من دون إعطاء حصيلة فورا.

وسمع مراسل لوكالة فرانس برس دوى الانفجار القوى الذى وقع، بحسب سانا، فى منطقة كفرسوسة فى جنوب غرب العاصمة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية إصابة شخص واحد على الأقل بجروح فى الاعتداء الذى استهدف تلك المنطقة الراقية.

من جهته، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بوقوع اعتداء بسيارة مفخخة أسفر عن "خسائر بشرية"، من دون أى تفاصيل.

واستهدفت تفجيرات عدة العاصمة السورية دمشق، معقل النظام السوري، خلال السنوات الثلاث الأولى من النزاع، غير أنها أصبحت نادرة خلال السنوات الأخيرة.

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