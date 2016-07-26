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محمد عمارة لـ في الجول: علي معلول؟ أين فرصة حسين السيد.. وهذا خطأ شائع في مصر

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محمد عمارة لـ في الجول: علي معلول؟ أين فرصة حسين السيد.. وهذا خطأ شائع في مصر محمد عمارة لـ في الجول: علي معلول؟ أين فرصة حسين السيد.. وهذا خطأ شائع في مصر

"لم أشاهد علي معلول ولا أعرفه جيدا.. لكن أين فرصة حسين السيد"؟ هكذا بدأ محمد عمارة الظهير الأيسر السابق للأهلي حديثه لـFilGoal.com عن انتقال اللاعب التونسي للفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي التعاقد مع التونسي علي معلول من الصفاقسي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وتحدث عمارة لـFilGoal.com قائلا:"لم أشاهد معلول ولا أعرفه جيدا لكي أحكم عليه، ولكن أعرف حسين السيد فأين فرصته"؟

وأكمل"حسين لو حصل على الفرصة سيظهر بشكل جيد، أرى أن أخطاء صبري رحيل وحسين السيد ليست كارثية من الممكن أن يتدربوا بشكل مكثف ليتفادوا الأخطاء".

وواصل لاعب الأهلي السابق"كما يجب أيضا البحث في الدرجة الثانية فهناك مواهب كثيرة ولكن ليست أسماء معروفة".

وتابع عمارة"هناك مشكلة نقع فيها في مؤخرا وهي أن الجميع يربط أسماء في مركز معين ويقارنها باللاعبين الحاليين، فالكل يقول هذا اللاعب ليس مثل عمارة أو سيد معوض وبالتالي يكون هناك هجوما كبيرا على اللاعبين".

وأردف لاعب منتخب مصر السابق"لا بد وأن يعلم الجميع أن الوقت تغير والمواهب أصبحت قليلة فالآن لا يمكن أن نحدد اسم أو اثنين مميزين من الدوري بأكمله"

وأتم"لا تقارنوا الظهير الأيسر الحالي بمعوض أو عمارة أو ربيع ياسين، فأنا احترفت في الدوري الألماني ثم عدت للأهلي، يجب أن يحصل الجميع على فرصة لإثبات أنفسهم".

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