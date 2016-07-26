حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدّاً عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر ملياً قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه

صحياً: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك

برج الثور

مهنياً: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام

عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد

صحياً: قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً

برج الجوزاء

مهنياً: تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة، لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال

عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة

صحياً: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان

برج السرطان

مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

عاطفياً: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيداً، لأنك قد تكتشف يوماً ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصاً على مصلحتك

صحيا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل

برج الأسد

مهنياً: ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتمر بتجربة صعبة، فتجنّب الاخطاء والتهور والتسرّع

عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجدداً، فالأسلحة اللازمة بين يديك

صحياً: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يومياً

برج العذراء

مهنيا: تقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلاً مشرقاً ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس

عاطفياً: تخفّ الانفعالات العاطفية، وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين، الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء

صحياً: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلباً على وضعك الصحي

برج الميزان

مهنياً: أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم

عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية

صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر

برج العقرب

مهنياً: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر، أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء

عاطفياً: تصرفاتك الطائشه قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية

صحياً: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة

برج القوس

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء

عاطفياً: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده، فتؤمنه اعلى أسرارك لاستعادة الثقة بينكما

صحياً: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك

برج الجدي

مهنياً: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئاً وغامر

عاطفياً: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأساً على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك

صحياً: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر

برج الدلو

مهنياً: تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ

عاطفياً: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً

صحياً: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع

برج الحوت

مهنياً: تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل لمنصب جديد

عاطفياً: يوم مهم للعلاقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً

صحياً: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسياً



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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