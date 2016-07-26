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نكشف أسباب مغادرة أمير قطر اجتماع القمة العربية الـ27 بنواكشوط

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نكشف أسباب مغادرة أمير قطر اجتماع القمة العربية الـ27 بنواكشوط نكشف أسباب مغادرة أمير قطر اجتماع القمة العربية الـ27 بنواكشوط
كشفت مصادر عربية مطلعة، عن أسباب مغادرة تميم بن حمد أمير قطر، لاجتماع القمة العربية التى عقدت اليوم بنواكشوط، بعد حوالى ساعة ونصف من انطلاقها، لافته إلى أنه كان مرتبطا بموعد فى دولة الأرجنتين.

وأشارت لمصادر، إلى أنه كان من المفترض أن يلقى الأمير تميم كلمة فى اجتماع القمة قبل تركه له، باعتبار أنه قائد لدولة عربية ومن ضمن حضور القادة العرب للقمة، إلا أنه طلب إلغاء كلمته وغادر اجتماع القمة مبكرا.

وقالت المصادر، إن القادة العرب تفاجئوا بمغادرة الأمير تميم لاجتماعهم، خاصة أنه انصرف دون مصافحة رئيس القمة محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتانى، قبل مغادرته للاجتماع.

كان أمير قطر، قد خرج مرتين خارج الخيمة المعدة لعقد القمة العربية فى موريتانيا، خلال الساعة الأولى التى انطلق فيها اجتماع القمة، وبعدها غادر مقر انعقاد القمة دون رجوع متوجها إلى مطار أم التوسى لمغادرة نواكشوط، ليكون أول المغادرين من رؤساء الدول المشاركة فى القمة.


>أمير قطر يغادر موريتانيا عقب مشاركته فى القمة العربية الـ27 بموريتانيا

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