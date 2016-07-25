معلومة..محمد نجيب غير اسم ابنه من «فاروق» لـ«صلاح» حبًا فى ثورة 23 يوليو

نشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق ملك على موقع التواصل “فيس بوك” معلومة قد تكون الأولى لدى القراء، تفيد بأن الرئيس الأسبق محمد نجيب اقدم على تغيير اسم ابنه “فروق محمد نجيب” إلى “صلاح الدين” تيمنًا بانتصارات صلاح الدين الأيوبى وانتصارًا بثورة الـ 23 من يوليو والتى أزاحت حكم الملكية عن مصر وتأسيس الجمهورية المصرية.

وذكرت الصفحة على تغيير ما يقارب 217 مصريًا اسمائهم من فاروق إلى اسماء آخرى مختلفة، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لحكم الملكية فى مصر.