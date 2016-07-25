بالأسماء.. العشر الأوائل فى الثانوية العامة بمحافظة أسوان

ينشر "اليوم السابع"، أسماء العشر الأوائل من طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، والتى نجحت فيها الطالبات فى حصد 9 مراكز، بينما حصل الطالب الوحيد على المركز الأول، بجانب تفوق الطالبة أسماء عبد الله محمود، وحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة بقسم علمى علوم بمجموع درجات 409,5 درجة.

وأوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الطالب صالح مدثر صالح، بمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية بنين كوم أمبو، حصل على المركز الأول بين طلاب الشهادة الثانوية بمحافظة أسوان، بمجموع 406، بنسبة 99,02 %.

وحصلت على المركز الثانى الطالبة فاطمة الزهراء علوان عبد الله، بمدرسة بشير مصطفى الثانوية بنات بكوم أمبو، بمجموع 404,5 بنسبة 98,66 %، وحصلت على المركز الثالث الطالبة أية محمد محمد شوقى، مدرسة السلام الأكاديمية الخاصة بمدينة أسوان، بمجموع 404، بنسبة 98,45 %، وحصلت على المركز الرابع الطالبة عزيزة حسين الأمين محمد على، بمدرسة الرمادى الثانوية المشتركة مركز إدفو، بمجموع 403,5 بنسبة 98,17 %، وحصلت على المركز الخامس الطالبة سهيلة محمد أحمد، بمدرسة محمد مكاوى يعقوب بمدينة أسوان، بمجموع 402,5، بنسبة 98,17 %.

وحصلت الطالبة سامية محمد أحمد على، بمدرسة إبراهيم بشير مصطفى الثانوية بنات مدينة كوم أمبو، على المركز الخامس مكرر، بمجموع 402,5، بنسبة 98,17 %، وحصلت على المركز السابع الطالبة زينب عبد الحفيظ رمضان حسن، مدرسة بنبان الثانوية المشتركة مدينة دراو، بمجموع 401,5، بنسبة 97,93%، وحصلت على المركز الثامن الطالبة هبة مصطفى إبراهيم أحمد، مدرسة سلوا بحرى الثانوية المشتركة مدينة كوم أمبو، بمجموع 398، بنسبة 97,07%، وحصلت على المركز الثامن مكرر، الطالبة نيرة سيد أحمد محمد، بمدرسة محمد مكاوى يعقوب بمدينة أسوان، بمجموع 398، بنسبة 97,07%، وحصلت على المركز الثامن مكرر، الطالبة أسماء رجب حسن توفيق، بمدرسة دراو الثانوية بنات مدينة دراو، بمجموع 398، 97,07%.

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