إخلاء سبيل نجل الفنان عماد محرم بكفالة لتعديه على ضابط والتحرش بزوجته

أخلت نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار مصطفى الشافعى، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار إسلام رمضان المحام العام الأول لنيابات البحر الأحمر، سبيل نجل الفنان عماد محرم، بعد اتهام ضابط طيار له بالتعدى عليه بالضرب، والتحرش بزوجته بأحد فنادق الجونة.

كان العميد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من الرائد باسم المنسى، رئيس مباحث السياحة بالجونة، يفيد بقيام نجل الفنان عماد محرم المدعو "تامر عماد محرم " بالتحرش بالقول بزوجة ضابط طيار، والتعدى على الضابط وفرد أمن الجونة وإحداث تلفيات بسيارة أمن الجونة وهو فى حالة سكر.

على الفور، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة التى أمرت بخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه.

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