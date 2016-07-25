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الفيفا تمنع رئيس الاتحاد الألماني الأسبق من ممارسة أي نشاط بكرة القدم

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الفيفا تمنع رئيس الاتحاد الألماني الأسبق من ممارسة أي نشاط بكرة القدم الفيفا تمنع رئيس الاتحاد الألماني الأسبق من ممارسة أي نشاط بكرة القدم

فولفجانج نيرسباخ

قررت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي “الفيفا” إيقاف “فولفجانج نيرسباخ” الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم لمدة عام واحد لعدم إبلاغه عن مخالفات مزعومة شابت عملية اختيار ألمانيا لتنظيم كأس العالم 2006.

وأعلنت اللجنة يوم الاثنين أن القرار يشمل منع “نيرسباخ” من ممارسة أي أنشطة ذات صلة بكرة القدم، وكان محققون طالبوا بايقافه لمدة عامين.

وقالت اللجنة في بيان “لم تنظر هذه القضية في انتهاك محتمل لميثاق اخلاق الفيفا تخص أعمال رشى و/أو فساد فيما يتعلق باختيار الدولة المنظمة لكأس العالم 2006.. وإنما قيمت فقط علم السيد نيرسباخ بالأحداث المذكوره وإخفاقه في إبلاغ لجنة القيم بها في الوقت المناس

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