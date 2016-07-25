اخبار ليبيا .. آمر كتيبة : إغلاق منفذ رأس أجدير من الجانب الليبى

قال أمر كتيبة جمال الغائب التابعة لدرع ليبيا لواء الغربية "طارق الغايب" إن تكليف الكتيبة بالإشرف على المنفذ من الجانب الليبى، جاء من قبل رئيس مركز الجمارك رأس أجدير, نتيجة لضعف الأجهزة الأمنية بالمنفذ، وأكد الغايب، فى تصريح، لوكالة أنباء التضامن اليوم، أن الكتيبة لم تنسحب من منفذ رأس أجدير، موضحا أن المنفذ مغلق اليوم من الجانب الليبي.

وأشار الغائب، أنه خلال استلام المنفذ للكتيبة وجد العديد من المخالفات, بسبب حمولة البضائع وشاحنات الوقود، وتم ضبطها خلال 12ساعة، وأن المخالفات فى الخزينة العامة تقدر ب35 ألف دينار، ولفت إلى أن بعض الأشخاص تريد إشعال الفتنة بوجود الكتيبة داخل المنفذ، موضحا أن الكتيبة يوجد فيها من جميع المناطق الغربية، وليس من مدينة الزاوية فقط.

وأضاف الغايب، أن إغلاق المنفذ سيستمر إلى أن يعقد اجتماع بقاعة مليتة وبحضور ثوار المنطقة الغربية وأعيان المناطق لمناقشة وضع المنفذ وإعطاء الشرعية لمن يستحق أن يؤمن المنفذ, مؤكدا أن الكتيبة تحت قيادة المنطقة الغربية وإن طلبوا الانسحاب سنغادر.

من ناحية أخرى أكد أعضاء مجلس النواب الموجودين بشكل دائم فى مقر البرلمان الليبى طبرق، دعوة جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسات، وشدد الأعضاء فى بيان لهم اليوم، على أن الاعتداء على أى عضو من أعضاء مجلس النواب يعد اعتداء على المجلس بالكامل.

وأوضح البيان،أنه سيتم فى أول جلسة الاتفاق على جدول أعمال موحد خلال الأيام المقبلة ويتم إقراره من أعضاء مجلس النواب مجتمعين، وأضاف أن الانعقاد سوف يكون فى مقر البرلمان فى مدينة طبرق مع تكثيف دور عمل الحرس الرئاسى وأن تكون خدمات الحرس الرئاسى لجميع أعضاء المجلس ولا يقتصر على هيئة الرئاسة فقط .

وأكد الأعضاء أن كل من يتغيب من النواب يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الوطن والمواطن.

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