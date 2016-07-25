الجيش الإسرائيلى يشن غارات ضد المدفعية السورية بالجولان المحتل

قال الجيش الإسرائيلي أنه شن اليوم الاثنين غارات على أهداف فى الأراضى السورية.

وأوضح الجيش الإسرائيلى في بيان له نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات استهدفت مدفعية تابعة للجيش السورى فى مناطق سيطرته بمدينة البعث فى القنيطرة الجديدة.

وقال البيان إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف باتجاه الجولان المحتل من قبل الجانب السورى.

وحمل الجيش الإسرائيلى فى بيانه الحكومة السورية مسؤولية ما يحدث داخل حدودها، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة خرق سيادتها وأمن مواطنيها حسب تعبير البيان.

الجيش الإسرائيلى يبدأ إنشاء "وحدة ارتباط" مع سكان الجولان السورى