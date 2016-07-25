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مقتدى الصدر يعلن إخلاء مكاتب "السيد الشهيد" بالمحافظات العراقية عدا النجف

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مقتدى الصدر يعلن إخلاء مكاتب "السيد الشهيد" بالمحافظات العراقية عدا النجف مقتدى الصدر يعلن إخلاء مكاتب "السيد الشهيد" بالمحافظات العراقية عدا النجف
أعلن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، الاثنين، عن المرحلة الأولى من الاصلاح الداخلى، فيما قرر اخلاء مكاتب "السيد الشهيد" فى المحافظات باستثناء النجف، وإخلاء مقر الهيئة السياسية فى بغداد على الفور.

وقال الصدر في بيان- حصل اليوم السابع على نسخة منه، مساء اليوم- له لاعلان المرحلة الاولى من الاصلاح الداخلى، إن "على مدير مكتبنا الخاص مع اللجنة المختصة اخلاء مكاتب السيد الشهيد (قدس) في المحافظات ما عدا النجف الاشرف والعمل على ايجاد مستحقين لسكناها على حسب مساحة العقار، واخلاء عمارة المؤسسات في النجف الأشرف مقابل البلدية.. وتجهيزها للسكن".

واشترط الصدر فيمن يستحق السكن "أن لا يملك أى دار، وأن لا يملك راتباً، وأن يكون عاطلاً عن العمل"، مشدداً على "أن لا يكون الاسكان وفقاً للمحسوبية والانتماء".

ووجه الصدر، بـ"اخلاء مقر الهيئة السياسية في بغداد فوراً وتجهيزها لسكن بعض العوائل النازحة من المناطق المعتصبة"، وأوعز بتنفيذ "ذلك كله بمدة أقصاها شهر من تاريخ الاعلان"


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