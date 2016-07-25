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الرئيس الموريتانى يلتقى الوفود المشاركة فى القمة العربية باجتماع "2+1"

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الرئيس الموريتانى يلتقى الوفود المشاركة فى القمة العربية باجتماع "2+1" الرئيس الموريتانى يلتقى الوفود المشاركة فى القمة العربية باجتماع "2+1"
بدأ منذ قليل، اجتماع 2+1 بين الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز(الرئيس الحالى للقمة العربية) واثنين من كل وفد من الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية العادية فى دورتها 27 التى انطلقت اليوم فى نواكشوط.

و"2+1"، اجتماع مصغر ومغلق يترأسة رئيس الدولة الذى تترأس بلاده القمة الحالية (موريتانيا) و يشارك فيه رؤساء وفود الدول الاعضاء بالإضافة إلى وزير خارجية كل دولة أو من ينوب عنه، بحضور الأمين العام للجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع المغلق، كافة القضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال القمة بشكل أعمق على ما هو عليه فى الجلسة العلنية، حيث تضفى الصراحة والمواجهة على هذا الاجتماع تجاه القضايا الهامة.

ومن المقرر، أن يلى هذا الاجتماع جلسة ختامية علنية للقمة العربية فى دورتها العادية 27 التى بدأت صباح اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، يليه مؤتمر صحفى للأمين العام ووزير خارجية موريتانيا.


>القمة العربية فى نواكشوط تنطلق بـ 6 رؤساء..الرئيس السيسى يتعهد فى كلمة ألقاها رئيس الوزراء باستمرار مصر فى تحقيق التضامن العربى.. ورئيس موريتانيا يشدد على ضرورة النهوض بالدور العربى على الساحة الدولية
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