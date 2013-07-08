اعتمدي أسلوب مايا دياب في أناقتك

تتميّز الفنانة مايا دياب بأسلوبها الخاصّ في عالم الموضة والجمال، فهي تختلف عن غيرها بابتكارها خطاً جديداً خاصّاً بها، إن في طريقة تنسيق الأزياء أو في قصّات الشّعر وموديلاته، والمكياج؛ الأمر الذي أثار إعجاب محبّيها ومعجبيها. فإذا كنت ترغبين في الحصول على "ستايل" مايا دياب فاتّبعي القواعد التالية:

تتميّز إطلالة مايا دياب بالمظهر القويّ واللافت معاً، ما يعكس شخصيّتها. ونُلاحظ أنّ مايا هي من أوّل من اتّبع موضة المسامير أو ما يُعرف بالـ Studs، والذي أعطاها مظهراً متألّقاً من حيث اتّساقه مع أسلوبها الخاصّ ومع شكل جسمها. فإذا كنت من محبّي المسامير فلا تتردّدي بارتدائها. وغالباً ما تظهر مايا بالملابس الجلديّة، وهي تليق بها وبشخصيّتها. وتبتعد مايا عن الألوان والملابس التقليديّة، فهي تركّز على الألوان القويّة والبرّاقة، كالفضيّ والذهبيّ. بالإضافة إلى حرصها على دمج أشياء غريبة في ملابسها، كالمعدن، والمرايا، وغيرها من الأمور اللافتة، ولكن بطريقة تتناسب مع الأقمشة التي ترتديها، فتظهرها أنيقة وغريبة ومميّزة معاً.

وتعتمد مايا على الأحزمة بشكل كبير في إطلالاتها، فهي تظهر شكل خصرها الجميل، خصوصاً مع سترات الجلد والفساتين القصيرة.

تتميّز مايا دياب بطول القامة والقوام المتناسق والجميل، وهو ما يجعل أغلبيّة القصّات تليق بجسمها، خصوصاً الفساتين القصيرة والسراويل القصيرة أو الشورتات، إلى جانب الجينز الممزّق الذي يعكس أسلوبها بشكلٍ واضح.