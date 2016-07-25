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رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد رئاسة وفد مصر في القمة العربية

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رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد رئاسة وفد مصر في القمة العربية رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد رئاسة وفد مصر في القمة العربية

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

غادر رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل مساء اليوم العاصمة الموريتانية “نواكشوط” بعد أن ترأس ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح ، وفد في أعمال القمة العربية الـ ٢٧ التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم.

وألقي شريف اسماعيل كلمة تناول فيها الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للقمة العربية علي مدي أكثر من عام قبل أن تسلم الرئاسة الي موريتانيا.

وأكد علي الحاجة الملحة لتوحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأمة العربية ولتحقيق طموح المواطن العربي في غد وحياة أفضل.

والتقي المهندس شريف اسماعيل مع عدد من رؤساء الوفد العربية المشاركين في القمة العربية.

أ ش أ

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