قبل مغادرته نواكشوط.. رئيس الوزراء يسلم رسالة للرئيس الموريتاني من السيسي

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الاثنين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركة المهندس شريف بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العربية رقم 27 المنعقدة حاليًا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وحضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل قام خلال اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الموريتاني، كما قدم التهنئة للجانب الموريتاني بمناسبة نجاح تنظيم القمة العربية، والإشادة بجهود الدولة الموريتانية في هذا الشأن.

وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة في إبريل 2016 لا سيما وأن الزيارة شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات المختلفة كالصحة، والتعدين، والإسكان، والثقافة، والثروة الحيوانية، كما أعرب عن التطلع لقيام الرئيس الموريتاني بزيارة مصر مجددًا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام مصر بعقد الدورة الثانية للجنة العليا المصرية الموريتانية المشتركة “برئاسة وزيري خارجية البلدين” بنواكشوط في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الفني لموريتانيا في مجال التنمية من خلال المؤسسات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، طلب الرئيس الموريتاني نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا تطلع بلده إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم صالح الشعبين المصري والموريتاني، وبما يدعم التكامل والتعاون العربي بشكل عام.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التطرف الديني.

وكان في توديع المهندس شريف إسماعيل والوفد المرافق له بمطار نواكشوط رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين.

أ ش أ