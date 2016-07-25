الخميس المقبل.. بدء تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى

ينطلق تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى أمام طلاب الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، عن طريق التنسيق الالكتروني من خلال تسجيل الاستمارة الكترونيا باختيار ما بين 50 كلية أو معهد على حسب المرحلة الخاصة بكل طالب.

ويتم فتح تسجيل الرغبات بالموقع الالكتروني أمام الطلاب تجريبيًا اعتبارًا من الأربعاء، على أن يبدأ التسجيل الفعلى للرغبات الخميس المقبل من خلال معامل الحاسبات المنتشرة بالجامعات وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بالمجان ووفقًا لشرائح المجاميع.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى الحد الأدنى لقبول طلاب المرحلة الأولى, وينتظر قبول 110 ألاف طالب بحد أدني للحاصلين على 396 درجة بنسبة 96.6% من شعبة علمى والحاصلين على 383.5 درجة بنسبة 93.5% من العلمى الرياضة و الحاصلين على 334 درجة بنسبة 81.5% من الشعبة الأدبية.

ومن جانبه صرح سيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالى المشرف العام على التنسيق بأنه تقرر استثناء الـ 600 طالب الأوائل على الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي واقع 200 طالب من كل شعبة من شعب الثانوية العامة الثلاث، فيمكنهم ترتيب رغباتهم دون التقيد بالنطاق الجغرافي.

أ ش أ