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نشرة ONA للفضائيات ا هنا الزاهد في ضيافة عمرو الليثي..أمينة خليل ضيفة CBC ..المناوي في مؤتمر عن مواجهة التطرف بالمغرب

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أمينة خليل_سهام صالح_عمرو الليثى

إعداد – إنجي لطفي
> تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف مؤتمر “أصيلة الثقافي الدولي بالمملكة المغربية”، في دورته الثامنة والثلاثين الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس قناة الغد العربي، والذي يشارك فيه ضمن أكثر من 400 من رجال الثقافة والسياسة والإعلام من أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 يوليو..للمزيد

الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس قناة الغد العربي – أرشيفية

الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس قناة الغد العربي – أرشيفية

 

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، الفنانة أمينة خليل..للمزيد

الفنانة أمينة خليل – أرشيفية

الفنانة أمينة خليل – أرشيفية

هنأت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBC 2″، طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتائج..للمزيد

الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBCمصر 2″ – أرشيفية

الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBCمصر 2″ – أرشيفية

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في تمام الـ 10 من مساء اليوم الإثنين، ببرنامج “بوضوح”، المذاع على شاشة “الحياة”، نجمات تألقن في سماء الدراما الرمضانية خلال شهر رمضان..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

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أونا

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