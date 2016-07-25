نشرة ONA للفضائيات ا هنا الزاهد في ضيافة عمرو الليثي..أمينة خليل ضيفة CBC ..المناوي في مؤتمر عن مواجهة التطرف بالمغرب

إعداد – إنجي لطفي

> تنشر وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف مؤتمر “أصيلة الثقافي الدولي بالمملكة المغربية”، في دورته الثامنة والثلاثين الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس قناة الغد العربي، والذي يشارك فيه ضمن أكثر من 400 من رجال الثقافة والسياسة والإعلام من أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 يوليو..للمزيد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، الفنانة أمينة خليل..للمزيد

هنأت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBC مصر 2″، طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتائج..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في تمام الـ 10 من مساء اليوم الإثنين، ببرنامج “بوضوح”، المذاع على شاشة “الحياة”، نجمات تألقن في سماء الدراما الرمضانية خلال شهر رمضان..للمزيد