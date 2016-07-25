لأول مرة.. «جامعة أسيوط»تفتح باب القبول لدراسة الحقوق باللغة الإنجليزية

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، فتح باب القبول للدراسة بشعبة الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، وذلك بدءًا من العام الجامعي 2016/2017، بعد موافقة مجلس الجامعة على ذلك وصدور القرار الوزاري رقم 2396 بتاريخ 9/7/2016 باعتماد اللائحة الخاصة بالشعبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع البرامج الدراسية المتميزة، وتخريج طلاب متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل، ومضيفًا بأنَّ القبول فى هذا البرنامج سوف يكون من بين الطلاب المرشحين للقبول بكلية الحقوق جامعة أسيوط عن طريق مكتب التنسيق .

ومن جانبه، أكَّد الدكتور حماد عزب، عميد كلية الحقوق، أنَّ هذا القرار يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الكلية لتطوير برامج الدراسات القانونية بالكلية بمرحلة الليسانس والدراسات العليا، تمهيدًا لحصولها على الاعتماد الأكاديمي، كما يتيح الفرصة للطلاب من أبناء الصعيد للالتحاق بالبرنامج ويخفف عنهم عبء الانتقال للالتحاق ببرامج الدراسة باللغة الإنجليزية في الجامعات بعيدة عن محل إقامتهم .