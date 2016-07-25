قاضى "مذبحة كرداسة" يأمر بضبط وإحضار شاهدين.. والتأجيل لجلسة الغد

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل تاسع جلسات إعادة محاكمة 156 متهمًا فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابط وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود، وكما أمرت المحكمة بضبط وإحضار الشاهدين أرقام 22 و25 لتخلفهما عن حضور جلسة اليوم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

رفع جلسة محاكمة المتهمين فى "مذبحة كرداسة" للاستراحة