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اهزم الفشل فى الثانوية العامة وحارب الانتحار فى 6 خطوات

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اهزم الفشل فى الثانوية العامة وحارب الانتحار فى 6 خطوات اهزم الفشل فى الثانوية العامة وحارب الانتحار فى 6 خطوات
تمثل الثانوية العامة فى البعبع الذى يخيف الأسرة كلها، فهى التى تحدد مستقبل الطالب وقد يصاب بخيبة أمل عندما يفشل فى تحقيق مجموع كبير يحقق أهدافه ويدخل الكلية التى يرغب الدخول فيها.

أطباء الطب النفسى يضعون بعض الخطوات البسيطة لتجنب الفشل فى الثانوية العامة وتحقيق مجموع يرضى عنه الطالب وأسرته.

أكد الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، أنه لتجنب الفشل فى الثانوية العامة يجب إتباع الخطوات التالية:

أولا: الثقة بالنفس فيجب أن يكون الطالب واثقا فى نفسه حتى لا يتعرض لاضطرابات فى الشخصية.
>ثانيا: المذاكرة من بداية العام
>ثالثا: عدم الاستماع لقصص وحكاوى الطلبة والقصص المأساوية المتعلقة بالثانوية العامة والنظر اليها وكأنها بعبع.

رابعا: أن يتم المزج بين المذاكرة وممارسة الرياضة لتفريغ شحنة التوتر والقلق، وتكون وسيلة للترفية ورفع الحالة المزاجية.

خامسا: مصارحة النفس بنقاط الضعف، ومحاولة التغلب عليها ولابد من معرفة المادة التى يعانى من الضعف فيها.
>سادسا: الدعم الأسرى والتأكيد على الثقة فى الابن بدلا من الضغط عليه كل هذه الأمور تساعد الطالب على تحقيق أهدافه.

وأكد الدكتور عادل المدنى أستاذ الطب النفسى بطب الأزهر، أن طلاب الثانوية العامة يضعون توقعات عالية، وأحيانا تكون فوق قدراتهم، وكلما زادت الطموحات زادت الإحباطات، مشيرا إلى أنه لابد من إعداد الطالب، ومعرفه أخطائه، ويتعلم منها وكيف كان يذاكر ويكون درسا مفيدا له، مشيرا إلى أن أى طالب يمكن أن يثبت كفاءته فى أى كلية وينجح فيها.


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