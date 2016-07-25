السفارة المصرية بـ«بانكوك» تحتفل بذكري ثورة يوليو

اقامت السفارة المصرية في بانكوك حفل استقبال للاحتفال بالعيد القومى لذكرى ثورة 23 يوليو.

وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين انه قد شهد الحفل حضور عدد من كبار المسئولين التايلانديين كان أبرزهم نائب رئيس الوزراء التايلاندى ونائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين التايلانديين فى مختلف المؤسسات الحكومية التايلاندية وسفراء الدول الأجنبية وممثلى البعثات الدبلوماسية ومبعوثى الأزهر الشريف فى تايلاند (17 مبعوثا ).

والقى السفير حازم الطاهرى، سفير مصر فى تايلاند كلمة خلال الحفل تناول فيها العلاقات المتميزة التى تربط مصر بتايلاند.

كما أقام سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبد العاطي حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة يوليو المجيدة عام 1952.

وشهد الحفل حضورًا مكثفًا من كبار نواب البرلمان الألماني “البوندستاج”، ومسئولي الحكومة الاتحادية سواء من دار المستشارية أو وزارات الخارجية والدفاع والتعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصاد والطاقة وغيرها، والولايات الاتحادية، إلى جانب عميد السلك الدبلوماسي وسفير الفاتيكان في برلين، والسفراء المعتمدين في برلين، وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

كما شمل الحضور نائب رئيس البوندستاج، والمستشار السياسي والدبلوماسي للرئيس الالماني يواكيم جاوك، ورئيس البرلمان بولاية براندنبورج، ووزير الدولة بولاية برلين، ومديري الإدارات المعنية بالشرق الأوسط بالعديد من الوزارات الاتحادية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين وفى مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق.

أ ش أ