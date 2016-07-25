بعد ارتفاع أسعار الذهب..«شباب الأقصر» يدشنون مبادرة لإلغاء «شبكة الزواج»

مراسل «ONA»

دشن شباب بمنطقة الكرنك في محافظة الأقصر مبادرة «الكرنك لغت الشبكة»، لمواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الذهب والمغالاة في المهور.

وأنشأت المبادرة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» بذات الاسم، حيث لاقت الصفحة تفاعلاً كبيرًا من الأهالي الذين رحبوا بالمبادرة.

وقال مؤسسو المبادرة، إنَّ الهدف الأساسي من الحملة، إلغاء شراء الشبكة، مهما كان المستوى المادي للعروسين، مؤكدين أنَّ الحد الأقصى للمهور 1000 جنيه فقط.

وأضافوا: ” لو نجحنا يبقي احنا بدأنا نطبق أمر ربنا؛ مش أمر العادات والتقاليد، حيث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ).

وتابعوا:” المبادرة ستعقد لقاءًا جماهيريًا كل جمعة بعد صلاة العشاء بمختلف المناطق بحضور أحد أعضاء مجلس النواب ومشايخ الأزهر لنشر المبادرة، وتعميمها تيسيرا علي الشباب ولمنع العنوسة مع مجازاة من يخالف الاتفاق بتوقيع غرامة مادية عليه لا تقل عن 10 آلاف جنيه يتم توجيهها لديوان العائلة”.