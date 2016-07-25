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وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في الشرق الأوسط

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وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في الشرق الأوسط وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأنها الحليف الأكثر أهمية لبلاده في الشرق الاوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال ليبرمان، خلال رد على اسئلة على مدار ساعة في الكنيست الإسرائيلي، “مصر هى الحليف الأكثر أهمية وجدية في الشرق الأوسط وبين الدول العربية “، حسبما ذكرت اليوم الاثنين صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأضاف “استثمرت كثيرًا من الجهود في بناء علاقات ثقة وتعاون.. نقطة الانطلاق في اتفاقنا مع تركيا يجب أن تكون مصر”.

يذكر أن إسرائيل وتركيا توصلتا مؤخرًا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بعد التوتر الذي ساد هذه العلاقات منذ 2010 عقب غارة إسرائيلية على سفينة تركيا كانت متجهة الى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 9 أتراك.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية، كانت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل في الحادي عشر من الشهر الجاري هى الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوي إلي إسرائيل منذ 2007.

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