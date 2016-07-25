الجيش المصرى يشارك الجانب الروسى بـ «آرميا 2016»

ذكر الخبير العسكرى والاستراتيجى، اللواء طلعت مسلم، إن مشاركة الجيش المصرى بـ معرض «آرميا 2016» الروسى، تجلب العديد من المزايا، والتعرف على كل ماهو جديد داخل المجال العسكرى، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمعلومات.

وأضاف “مسلم”، “أن القوات المحمولة جوًا الروسية كبيرة وبها العديد من الفرق، ليس فرقة أو إثنتين، فإذا كانت بالولايات المتحدة الأمريكية فرقتان هما الفرقة 82 و الفرقة 101، الأولى محمولة جوًا والأخرى لاقتحام جوي، فروسيا بها أكثر من سبع فرق، وبالتالي من خلال المشاركة في هذا المعرض يمكن الحصول على كم هائل من الخبرات الجديدة”، وذلك بحسب ما ذكرته سكاى نيوز عربية.

والجدير بالذكر، أن الجيش المصرى سيشارك بمعرض “آرميا 2016″ الروسى، باستخدام منظومة “البارشواتات” الحديثة والمعروفة بـ “دى 10″.