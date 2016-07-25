بالصور – تدريبات تأهيلية للاعبي الأهلي استعدادا للقاء الوداد

أدى لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم يوم الاثنين استعدادا للقاء الوداد المغربي وذلك بعد قرار مارتن يول المدير الفني للأهلي إلغاء المران.

وقرر يول إلغاء مران الأهلي يوم الاثنين خوضا من تعرض لاعبي فريقه للإرهاق قبل مواجهة الوداد يوم الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية يوم الاثنين في الجيمانزيوم مع تدرب حراس المرمى تحت قيادة طارق سليمان في حديقة الفندق الذي يقيم به الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في مجموعته بنقطة واحدة بينما يأتي الوداد متصدرا بسبع نقاط.

شاهد الصور