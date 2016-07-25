أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب العدل ينظم ندوة للمطالبة بالإفراج عن أمين نقابة المهندسين بالشرقية

Google+ Print
حزب العدل ينظم ندوة للمطالبة بالإفراج عن أمين نقابة المهندسين بالشرقية حزب العدل ينظم ندوة للمطالبة بالإفراج عن أمين نقابة المهندسين بالشرقية
نظم منذ قليل، حزب العدل ندوة للمطالبة بالإفراج عن فتحى فراج أمين نقابة المهندسين بمحافظة الشرقية، ضمن أسبوع التضامن مع سجناء الأرض بمبادرة من جبهة الدفاع عن الحريات وشراكة أحزاب وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، بمقر الحزب بشارع الشيخ ريحان.

وشارك فى الندوة كل من الدكتور جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حسام مؤنس عضو اللجنة التحضيرية لحزبى الكرامة والتيار الشعبى، تامر سحاب رئيس حزب الحرية، راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد المدنى عضو اللجنة المركزية لحزب العيش والحرية، عبد المنعم أمام نائب رئيس حزب العدل.


>- "حزب العدل" يعلن مهام نواب رئيس الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا القادم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب