حزب العدل ينظم ندوة للمطالبة بالإفراج عن أمين نقابة المهندسين بالشرقية

نظم منذ قليل، حزب العدل ندوة للمطالبة بالإفراج عن فتحى فراج أمين نقابة المهندسين بمحافظة الشرقية، ضمن أسبوع التضامن مع سجناء الأرض بمبادرة من جبهة الدفاع عن الحريات وشراكة أحزاب وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، بمقر الحزب بشارع الشيخ ريحان.

وشارك فى الندوة كل من الدكتور جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حسام مؤنس عضو اللجنة التحضيرية لحزبى الكرامة والتيار الشعبى، تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد المدنى عضو اللجنة المركزية لحزب العيش والحرية، عبد المنعم أمام نائب رئيس حزب العدل.

- "حزب العدل" يعلن مهام نواب رئيس الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا القادم