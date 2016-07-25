محمد بن زايد: الخدمات الحكومية يجب أن تسبق توقعات المتعاملين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الكفاءة والتميز هي العملية الرئيسية في تقديم الخدمات الحكومية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الخدمات الحكومية إلى جانب تلبيتها احتياجات الناس يجب أن تسبق توقعات المتعاملين والمستفيدين وأن تكون مبادرة في وضع خطط وبرامج متقدمة يكون أساسها خدمة متميزة وسريعة وذات كفاءة في مختلف الدوائر والمؤسسات .. منوها سموه إلى أن العمل والأداء والكفاءة ليس لهم وقت محدد وهي عملية مستمرة ومتواصلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه موظفي مركز خدمات المزارعين بأبوظبي يرافقهم سعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة شؤون البلدية والنقل رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بأبوظبي.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هناك الكثير من العوامل البسيطة ولكنها مهمة وأساسية في تقديم الخدمات وتترك أثرها الطيب في النفس منها الابتسامة ورحابة الصدر والوضوح والمبادرة والاهتمام والعناية بالمتعاملين .. مشددا سموه على أن واجبنا في هذه الحياة هي خدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم.

وقال سموه إن القطاعات الحكومية لديها الموارد والدعم وهي تستطيع بالمثابرة والجدية والسرعة والحرص على إتمام وإكمال واجباتها بكفاءة وجودة في أن تنافس مثيلاتها في القطاع الخاص وتصل إلى أهدافها .. مشيرا سموه إلى أن التقدم في مضمار المنافسة مرتبط بوضوح الرؤية والكفاءة والتفاني للوصول إلى النتائج المشرفة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمركز خدمات المزارعين على جهودهم وبرامجهم المعنية في تطوير وتنظيم القطاع الزراعي وتطويره بما يخدم العملية التنموية الشاملة .

>