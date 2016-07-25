الطيران الإسرائيلى يقصف مواقع تابعة للجيش السورى

أعلنت القيادة العامة للجيش الإسرائيلى، اليوم الأثنين بشن غارات لها تجاة أهداف للجيش السورى بداخل الأراضى السورية.

وأوضح الجيش الإسرائيلى فى بيان له، “إن الغارات جاءت ردًا على إطلاق قذائف باتجاه الجولان المحتل من قبل الجانب السوري، حيث تعتبر الحكومة السورية المسؤولة عما يحدث داخل حدودها، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل محاولة لخرق سيادتها وأمن مواطنيها”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأكد مصدر ميدانى، ان طائرتى استطلاع اطلقتا صاروخين على مواقع تابعة للجيش السورى بالقنيطرة، دون وقوع إصابات.