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مهاجرون على الحدود بين صربيا والمجر يضربون عن الطعام

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مهاجرون على الحدود بين صربيا والمجر يضربون عن الطعام مهاجرون على الحدود بين صربيا والمجر يضربون عن الطعام

أرشيفية

بدأ نحو 150 مهاجرًا أغلبهم من أفغانستان وباكستان اليوم الاثنين، إضرابًا عن الطعام في حقل في صربيا على الحدود مع المجر مطالبين بالمرور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المهاجرون المضربون عن الطعام الذين يرتدون قبعات بيسبول حمراء لرويترز إنهم سافروا بالقطار وسيرًا على الأقدام، وقال بعضهم إنه تم ترحيلهم بالفعل إلى صربيا، في حين أوصح البعض إنهم سيرفضون الطعام حتى تفتح المجر حدودها.

وفي الشهر الماضي حددت المجر عدد من يمكنهم الدخول بـ 30 مهاجرًا بحد أقصى يوميًا مما أوجد نقطة تكدس في صربيا.

وسمحت كذلك للشرطة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في نطاق ثمانية كيلومترات من الحدود مع صربيا.

وتفيد بيانات لجنة اللاجئين الصربية أنه مازال هناك نحو 3000 مهاجر عالقين في البلاد منهم 800 ينتظرون دخول الاتحاد الأوروبي ويقيمون في مخيمات عند معبري “هورجوس” و”كيليبيجا” الحدوديين مع المجر.

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