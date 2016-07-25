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بالفيديو - وكيله: معلول فضل الأهلي على الاحتراف في فرنسا

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بالفيديو - وكيله: معلول فضل الأهلي على الاحتراف في فرنسا بالفيديو - وكيله: معلول فضل الأهلي على الاحتراف في فرنسا

كشف عبد القادر الجلالي وكيل أعمال علي معلول النجم التونسي المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي، عن أنه فضل الانتقال إلى النادي الأحمر على اللعب في الدوري الفرنسي.

وأتم الأهلي اتفاقه مع الصفاقسي على ضم معلول مقابل 700 ألف يورو، ووصل اللاعب إلى القاهرة اليوم الاثنين تمهيدا لتقديمه.

وقال الجلالي لموقع "أورانج تونس": "علي معلول أصبح في الأهلي بعد أن وقع عقدا لمدة 4 سنوات بالاتفاق مع الصفاقسي".

وأوضح "أحب معلول أن يخرج برضا الصفاقسي، ولم تدم المفاوضات بين الأهلي والصفاقسي لأكثر من 20 دقيقة".

وتابع "المفاوضات لم تتعثر في أي مرحلة، ولكنني فضلت أن يجلس ممثلو النادي الأهلي مع مسؤولي الصفاقسي".

وكيل معلول أكمل "الأهلي فريق كبير، ومعلول لاعب ممتاز وطموح. واللاعب فضل الانضمام له رغم وصول عرضين فرنسيين".

وأتم "سيخضع للكشف الطبي وبعدها سيتم تقديمه للإعلام في مؤتمر صحفي قبل الانتظام في تدريبات الأهلي".

شاهد فيديو تصريحاته

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فيديو اليوم السابع

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