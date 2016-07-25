الأهلي: طاهر خاطب الصفاقسي رسميا من فترة بشأن معلول.. وفضلنا على أوروبا

قال عصام سراج الدين رئيس لجنة التعاقدات في الأهلي إن محمود طاهر رئيس النادي دخل في مفاوضات رسمية مع الصفاقسي التونسي بشأن ضم علي معلول منذ اليوم الأول.

وأعلن الأهلي التعاقد مع التونسي علي معلول من الصفاقسي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وقال عصام سراج لقناة "الحياة 2": "دخلنا في مراسلات مع الصفاقسي بشأن ضم معلول منذ فترة، والأهلي سلك الطرق الشرعية".

وتابع "المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي تحدث مع رئيس الصفاقسي منذ فترة، ولكن معلول نفسه هو سبب تأخر المفاوضات حتى الآن".

وأوضح "اللاعب وصله أكثر من عرض فرنسي وبلجيكي، ولكنه في النهاية فضل الانتقال إلى الأهلي".