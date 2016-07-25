كوني مستعدّة دوماً لصور السلفي مع مجموعة الكونتورينغ من لوريال

فمجموعة الكونتورينغ Infallible Sculpting Range الجديدة من لوريال باريس تمنح كونتور وجه احترافي، يدوم حتّى 24 ساعة!

هل أنت مستعدّة دوماً لصور السلفي مع إطلالة رائعة حتّى 24 ساعة؟ تقدّم لك لوريال باريس مجموعة الكونتورينغ Infallible Sculpting Range، مضيفةً بذلك ابتكاراً مبهراً جديداً إلى تشكيلة هذه العلامة الرائدة من مستلزمات المكياج التي لا غنى لنا عنها. فمجموعة Infallible Sculpting Range الجديدة تضمن لك كونتورينغ مثالياً مع إطلالة ساحرة حتّى 24 ساعة، ممّا يمنحك استعداداً تامّاً للتصوّر عندما تشائين.

وباعتبارها علامة رائدة في عالم المكياج، لطالما أضافت Infallible من لوريال مستحضراً جديداً إلى مجموعتها في كلّ عام. فعام 2014، أطلقت أحد أكثر مستحضراتها مبيعاً، وهو كريم الأساس 24Hour Foundation. وعام 2015، حان دور كريم الأساس المزيل للّمعان Infallible Matte Foundation، وهو من بين نجوم المجموعة. أمّا اليوم، في العام 2016، فتطلق لوريال باريس مجموعة الكونتورينغ Infallible Sculpting Range.

تشمل مجموعة الكونتورينغ الجديدة من لوريال باريس باليت الكونتورينغ Infallible Sculpt Contouring Palette والبلاش الثلاثي Infallible Sculpt Trio Blush. ولا شكّ أنّ باليت الكونتورينغ هذه تؤكّد على أنّ لوريال باريس هي ماركة رائدة في عالم الجمال، كونها تحدث ثورة في مجال الكونتورينغ عبر تقديم تركيبة كريمية إلى بودرية. فمع هذا الابتكار، بات الكونتورينغ سهل للغاية وقابل للمزج والتوزيع بشكل فائق، ممّا يبسّط عمليّة تطبيق المكياج بأكملها. والنتيجة؟ أصبح الكونتورينغ الآن تقنية سهلة وبسيطة، ومرحة أيضاً!

أبقي مجموعة Infallible Sculpting Range بمتناول يدك، وستكونين مستعدّة دوماً لصور السلفي في أيّ وقت أو مكان! لا داعي لأن تقلقي حيال الزاوية التي ستؤخذ منها الصورة أو الضوء، أو حتّى استعمال الفلاتر وتنقيح الصور. اعتمدي على مجموعة Infallible Sculpting Range لمنحك إطلالة مثالية واحترافية، تدوم اليوم بطوله.

بفضل باليت الكونتورينغ Infallible Sculpt Contouring Palette، ستتمتّعين بمعالم وجه محدّدة بشكل مثالي، كما ترغبين به تماماً. قومي بتحديد النقاط البارزة من وجهك مع اللون الفاتح، ثمّ احصلي على إطلالة مظلّلة مع اللون الداكن. والآن بات وجهك محدّداً بامتياز، بكلّ سرعة وبلمسة احترافية! استعملي كلّ درجة من البلاش الثلاثي Infallible Sculpt Trio Blush على حدة للحصول على نفحة لون ساحرة، أو امزجيها كلّها معاً لإضفاء لمسة مظلّلة محدّدة بكلّ روعة. والآن أصبحت مستعدّة دوماً لصور السلفي مع إطلالة رائعة حتّى 24 ساعة، فقط من لوريال باريس. تصوّري بكلّ ثقة!

كوني مستعدّة دوماً لصور السلفي عبر اتّباع 3 خطوات سهلة!

1. وحّدي لون وجهك عبر وضع كريم الأساس المزيل للّمعان Infallible Matte Foundation (إن كانت بشرتك دهنية)، أو كريم الأساس Infallible 24Hour (إن كانت بشرتك جافّة)

2. حدّدي معالم وجهك بواسطة باليت الكونتورينغ Infallible Sculpt Palette

3. أضفي الحيوية على إطلالتك مع لمسة من البلاش الثلاثي Infallible Sculpt Blush