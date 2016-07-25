النونتورينغ مكياج طبيعي لكل سيدة قبل الخروج من المنزل

أصبحت تقنية الـnontouring هي التقنية الأكثر شعبية، بسبب الإطلالة المذهلة والبشرة المشرقة التي تتحقق بعد تطبيقها.

تعتمد هذه التقنية خدعة تقوم على تسليط الضوء فقط على الجزء الأعلى من وجهك.

طريقة تطبيق هذه التقنية بسيطة جداً، وتعتمد على جعل بشرتك مشرقة على الفور، بالإضافة إلى أنها تمنحك إطلالة طبيعية ومتوهجة. هذا المكياج الجميل يمكن تطبيقه في أيّ مناسبة، وفي أيّ وقت.

إليك خطوات تطبيق هذا المكياج:

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1.ضعي المرطب والممهد على كلّ الوجه.

2.طبّقي كريم الأساس لجعل وجهك متوهّجاً على الفور.

3.إذا كنت بحاجة إلى إخفاء الدوائر الداكنة، فإنّ بإمكانك استخدام الكونسيلر لإخفاء العيوب أولاً، ثمّ تطبيق الأساس.

4. استخدمي الكريم على وجنتيك، وامزجي ذلك باستخدام إسفنجة المكياج.

5.ضعي البودرة المضغوطة فقط على منطقة تحت العين ومنطقة T .

6.بعد الانتهاء من مكياج الأساس وإخفاء العيوب، طبّقي بودرة باللون البنيّ الخوخيّ الطبيعيّ على وجنتيك.

7.ضعي القليل من البودرة باللون البيج باستخدام فرشاة كبيرة على جبهتك، وأنفك، وعلى عظام الوجنتين، وعلى الذقن.

8.بعد الانتهاء من مكياج الوجه، انتقلي إلى مكياج العيون. ظلّلي عينيك بشكل طبيعي، باستخدام الظلّ البنيّ على الجفون، ثمّ مزج ذلك باستخدام فرشاة مزج رقيقة.

9.بعد ذلك، طبّقي الظلّ البرونزي على منطقة التجاعيد. هذا اللون يجعل العين متوهّجة ومشرقة.

10.ضعي نفس اللون البرونزي على الخط السفليّ من الرموش لجعل العين تبدو أكثر طبيعية.

11.طبقي الماسكرا على الرموش، واستخدمي البودرة البنية الداكنة لتحديد الحواجب.

12.رشّي مثبّت المكياج على كامل وجهك، فهذه الطريقة تساعد على إبقاء المكياج طبيعي لفترة أطول.

13.اتركي المثبت حتى يجفّ، ثمّ قومي بوضع القليل من البودرة مرة أخرى على وجنتيك، وأنفك، وعلى الجبين، لإطلالة سلسة وخالية من العيوب.

14.هذه هي الخطوة النهائية: ضعي لون أحمر الشفاه الورديّ على شفتيك، ثمّ استخدمي اللون الوردي الذهبي في الوسط، وامزجيهما سوياً باستخدام فرشاة مسطّحة حتى تختلط الألوان بشكل جيد.