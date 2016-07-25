جوزيه لـ في الجول: هذا ما رأيته في رمضان صبحي

تحدث مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للنادي الأهلي عن رمضان صبحي جناح الفريق المنتقل حديثا إلى ستوك سيتي عبر FilGoal.com.

ستوك أعلن رسميا ضم جناح الأهلي رمضان صبحي في صفقة قياسية كأغلى لاعب مصري يخرج من الدوري المحلي. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى مانويل جوزيه لسؤاله عن رمضان صبحي ومقومات نجاح اللاعب مع ستوك.

وقال جوزيه لـFilGoal.com: "لم أتابع رمضان صبحي كثيرا ولكني في المباريات التي شاهدتها له وجدت لاعبا ذكيا وجريئا رغم صغر سنة".

وأضاف "هذه المقومات ستساعد رمضان على النجاح".

وواصل "هو أيضا قوي بدنيا ويتعامل مع الالتحامات بشكل طيب وهذا سيساعده في دوري مثل الدوري الإنجليزي".

وأتم "أعتقد أنه سينجح ويؤدي بشكل طيب وأتمنى له التوفيق".

طالع أيضا

ستوك سيتي لـ في الجول: رمضان جزء من خططنا للموسم الجديد ولن نعيره

حوار – ميدو يتحدث لستوك: رمضان أفضل لاعب شاب شاهدته منذ سنوات.. وهذا ما دار بيني وبينه