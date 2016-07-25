5 نصائح لصحة طفلك هذا الصيف

الصيف من الفصول المحبّبة للطفل، حيث العطلة المدرسية والانطلاق واللعب في الخارج. وليستمتع طفلك بهذا الفصل وكي تكوني مطمئنة على صحته وسلامته، عليك الاهتمام ببعض النقاط الهامة ليقضي الجميع وقتاُ ممتعاً بعيداً عن المشاكل الصحية والمنغصات التي قد تجلبها. لذا أهتمي بحماية طفلك من أشعة الشمس والتأكد من حصوله على الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبته.



اليك أهم 5 نقاط عليك مراعاتها هذا الصيف:



1. السوائل: ليس فقط تقديم المزيد من الماء والعصائر للطفل، بل فكري أيضا بالفاكهة الصيفية وأهمها البطيخ الأحمر فهو غني جداً بالسوائل والألياف خاصة إذا كان طفلك لا يحب شرب الماء. قدميه لطفلك على شكل مكعبات أو شرائح أو عصير وبأي طريقة يحبها.



2. المرطبات الصحية: بإمكانك صناعتها بالمنزل بخلط نصف جزء من العصير مع نصف آخر من الماء ووضعه في المجمدة. تعتبر هذه المرطبات بديلا صحياً خالياً من المواد المضافة والسكر. انتقي أي عصير يحبه طفلك وبإمكانك خلط أكثر من نوع لمذاق مختلف ومتجدد.



3. التوقيت: لكل ساعة يقضيها طفلك في الخارج، قدمي له الماء أو العصير. شجعي أيضا على تناول السناك الخفيف وكذلك الوجبات الصغيرة والمتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة المتباعدة، فمع ارتفاع درجات الحرارة تتغير شهية الطفل ويرتبك جهازه الهضمي.



4. وقت الظل: حددي لطفلك الأوقات التي بإمكانه اللعب في الخارج وكذلك الأوقات التي عليه أن يقضيها في الظل. تجنبي خروج طفلك في فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 ظهراً والساعة 3 عصراً حيث تكون الشمس عموديا وفي أوج قوتها.



5. الحماية: احمي طفلك من أشعة الشمس باستخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس على أن تمسحي بشرة طفلك قبل نصف ساعة من خروجه. لا تنسي القبعة الواقية كي تحمي رأسه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.