5 نقاط لتجديد طاقتك في مرحلة الحمل الأخيرة

أنت في الأشهر الأخيرة من الحمل، فاذا بدأت تشعرين بالتعب فلا تتضايقي وتذكري إنها أسابيع قليلة وستنتهي هذه المرحلة، وطوال الأشهر الماضية يعمل جسمك بطاقة مضاعفة بالإضافة إلى زيادة وزنك فالشعور بالتعب الآن أمر طبيعي ومتوقع. في هذه المرحلة قد تشعرين بأن طاقتك محدودة جداً وكل ما بإمكانك عمله هو الاستلقاء أو النوم، ولكن هنالك أمور أخرى بإمكانك القيام بها لتجدد طاقتك في هذه المرحلة الأخيرة من الحمل.



اليك أهم 5 طرق لتجدد لك طاقتك في هذه المرحلة:

1. مارسي تمارين رياضية خفيفة: قد لا تروقك هذه الفكرة بسبب شعورك بالثقل ولكن بإمكانها حقا منحك دفعة من الطاقة التي أنت بحاجتها الآن لأنك ستملئين رئتك بالأوكسجين وتدفعين دورتك الدموية للنشاط. تجنبي التمارين الصعبة والقاسية واكتفي بالتمارين الخفيفة جداً. المشي، اليوغا، السباحة وحتى الرقص في أرجاء صالون منزلك أو غرفتك سيعود عليك بالنفع.

2. القيلولة: القيلولة القصيرة خلال النهار بإمكانها الحفاظ على طاقتك. مفتاح نجاح القيلولة هي ألا تتجاوز 20 دقيقة كي تصحي منتعشة ومفعمة بالطاقة. أما إذا طالت المدة أكثر فإنك ستدخلين في طور النوم العميق والذي ستشعرين بعده بالإرهاق والمزاج السيء.

3. تناولي سناك الطاقة: قد تشتهين قطعة شوكولاتة عندما ينخفض لديك مستوى الطاقة ولكن تذكري أن الشوكولاتة قد تمنحك طاقة فورية لكنها مؤقتة وسرعان ما يليها انخفاض بالطاقة. هذا بسبب أن هذا النوع من السناك يوفر الطاقة بسرعة بسبب نسبة السكر المرتفعة فيه. ما تحتاجينه في هذه المرحلة هو سناك يزودك بالطاقة ببطيء وبتساوٍ. اختاري الفواكه المجففة، الزبادي مع قطع الفواكه، شرائح الخبز والحمص أو الموز.

4. اشربي المزيد من السوائل: جسمك سيحتاج الكثير من السوائل وأحد الأسباب الرئيسية هو زيادة ضخ الدورة الدموية. خصصي قنينة من الماء لترافقك طوال اليوم. شاي الأعشاب مفيد كذلك. تناولي الفواكه الغنية بالسوائل كالبطيخ.

5. غيّري تركيزك: خلال اليوم عندما تشعرين بالتعب أثناء قيامك بعمل ما، حاولي توجيه تركيزك إلى امر آخر فوراً كي لا تستنفذين طاقتك. مثلا إن كنت تعملين أمام جهاز الكومبيوتر وشعرت بالنعاس، فوجهي نظري لمكان آخر أو انهضي من مكتبك وأمشي لبضع دقائق لتجديد طاقتك وتركيزك.