مولودي المبتسر يرفض الرضاعة من صدري

الطفل الذي يولد قبل أن يتم الشهر التاسع أي مدة الأربعين أسبوعاً التي هي مدة الحمل الطبيعية يعتبر طفلاً مبتسراً وبحاجة لرعاية خاصة.



هناك أمهات يخسرن الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل الذي يولد قبل الأوان، وبذلك يكون المولود معرضاً للأمراض بسبب الحليب الصناعي.



فكيف تتصرف الأم مع مولودها إذا ولد في الشهر الثامن مثلاً؟

الدكتور إيهاب الإمام، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة يلفت إلى النصائح التالية بخصوص رضاعة هذا المولود:



• قد يوصي الطبيب بحليب صناعي خاص بالمولود المبتسر مثل "بيبي لاك" وبالتالي يرفض المولود حليب أمه.



• على الأم أن تعيد المولود لصدرها لكي تقيه من مشاكل الرضاعة الصناعية وخاصة أمراض الحساسية.



• الخطوة الأولى يجب أن تشفط الأم الحليب من صدرها لكي لا يقل ويجف وبالتالي لا يجد الرضيع حليباً ليرضعه ويظل مستمراً على الرضاعة الصناعية، فكلما قمت بشفط الحليب من صدرك كلما زاد إدرار الحليب وليس العكس فالحليب لا يخزن في صدر الأم.



• يجب أن تعرض الأم صدرها على المولود كل فترة لا تقل عن ساعة .



• أن تختار الأم الوضعية الصحيحة للرضاعة لأن المولود يكون لديه مشكلة في التعامل مع حلمة الأم.



• عندما يجوع المولود قدمي له الحليب الصناعي بالسرنجة الخاصة بتقديم الدواء لكي لا يظل متمسكاً بالبزازة" الببرونة".

• في حال وجود مشاكل في الحلمة والرضاعة يجب أن تزور الأم استشارياً في الرضاعة وتستمع لنصائحه واستخدام الكريمات الخاصة بالحلمة .