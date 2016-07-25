مصرع 3 أشخاص فى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط، وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد هانى عويس مأمور شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقرية بنى محمديات بمركز أبنوب بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتلى بمنطقة السحارة دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وبفحص هويتهم تبين أنهم من مركز منفلوط وأنهم جميعًا من عائلة "حمد" بمركز منفلوط، وعلى خصومة ثأرية مع عائلة "الحفناوى" بمركز منفلوط، ويرجح أن يكون أفراد من العائلة الأخيرة علمت بتحركاتهم وانتظروهم بمكان الحادث وارتكبوا الواقعة وفروا هاربين.

يذكر أن بين العائلتين خصومة ثأرية قديمة راح ضحيتها 5 أفراد من عائلة الحفناوى وفرد من عائلة حمد وتجددت اليوم وبذلك يكون راح ضحية الخصومة حتى الآن 9 أفراد.

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