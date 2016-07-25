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تشديدات أمنية لتأمين عزاء "حكمدار القاهرة" فى محيط مسجد الشرطة بالدراسة

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تشديدات أمنية لتأمين عزاء "حكمدار القاهرة" فى محيط مسجد الشرطة بالدراسة تشديدات أمنية لتأمين عزاء "حكمدار القاهرة" فى محيط مسجد الشرطة بالدراسة
شهد محيط مسجد الشرطة بالدراسة، الذى يشهد عزاء اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية، حكمدار القاهرة، تشديدات أمنية مكثفة، وانتشارًا أمنيًا على طول طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المسجد، وتنظيم حركة مرور السيارات فى محيط المسجد.

وكانت جنازة اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية، حكمدار القاهرة، الذى توفى صباح أول أمس السبت، إثر انقلاب سيارته على طريق العلمين المؤدى إلى الساحل الشمالى، قد شيعت عقب صلاة عصر السبت من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وذلك فى حضور عدد كبير من مساعدى وزير الداخلية، وقيادات وزارة الداخلية، ومديرية أمن القاهرة.

الأزهر الشريف ينعى اللواء جمال سعيد حكمدار القاهرة
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