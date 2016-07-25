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إخلاء سبيل نجل الفنان «عماد رشاد» لتعديه بالضرب على ضابط بالجونة

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إخلاء سبيل نجل الفنان «عماد رشاد» لتعديه بالضرب على ضابط بالجونة إخلاء سبيل نجل الفنان «عماد رشاد» لتعديه بالضرب على ضابط بالجونة

الفنان عماد رشاد

كتب – مراسل «ONA»

قرر اليوم الاثنين، المستشار مصطفي الشافعي، مدير نيابة الغردقة الجزئية بإشراف المستشار إسلام رمضان، المحام العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إخلاء سبيل نجل الفنان عماد رشاد، بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات، بعد اتهام ضابط طيار له بالتعدى عليه بالضرب، والتحرش اللفظي بزوجته بأحد فنادق الجونة.

​وتلقى العميد شريف كرم، رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، اخطارًا من الرائد باسم المنسى، رئيس مباحث السياحة بالجونة​​، يفيد بقيام نجل الفنان عماد رشاد المدعو «​تامر»، بالتحرش القولي بزوجة ضابط طيار، والتعدى على الضابط وفرد أمن الجونة وإحداث تلفيات بسيارة أمن الجونة وهو فى حالة سكر، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة التى أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ​.

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