بالصورة: شاكيرا تبرز الشبه بين ابنها وحبيبها

نشرت الفنانة الكولومبية شاكيرا Shakira، اللبنانية الأصل، صورة على إحدى صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الشبه الكبير بين ابنها ساشا ووالده نجم فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكه Gerard Piqué.

وقد تضمّنت الصورة مجموعة مؤلفة من 3 صور، واحدة تظهر ساشا، وواحدة لـ بيكه في سنّ المراهقة، فيما كانت الثالثة لـ بيكه في طفولته.

وذكرت النجمة البالغة من العمر 39عاماً أنّ ساشا لديه شعر مماثل لما كان عليه شعر بيكه، عندما كان الأخير طفلاً.

وكانت النجمة قد نشرت منذ أسبوعين صورة يظهر فيها ابنها ميلان Milan، وهو يقلّد حركاتها التي تقوم بها عندما تغضب أو تحزن.

وتظهر في الصورة النجمة مكتوفة اليدين ومقطّبة الجبين، بسبب خسارة منتخب حبيبها، فيما يظهر ابنها ميلان البالغ من العمر 3 أعوام، وهو يقوم بنفس حركات اليد والوجه بعدها بثوانٍ قليلة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تنشر فيها شاكيرا صوراً لأطفالها وتجري مقارنة لـ إظهار الشبه مع بيكه، إذ نشرت في وقت سابق صورة عبر الفيس بوك تؤكّد بها تشابه ملامح طفلها الثاني Sasha Pique Mubarek وملامح والده.

بالصورة: شاكيرا تملك أجمل عائلة

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