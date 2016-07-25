مهرجان الرواد للتكريم: فنانون أفل نجمهم والملل سيد الموقف

يبدو أنّ مهرجان "الرواد" في دورته الثالثة بدا عاجزاً عن منافسة المهرجانات الكبرى كالـ"الموريكس دور" والـ"بياف". وهذا ما ظهر واضحاً خلال الوصول إلى المهرجان، على الرغم من طول السجادة الحمراء، التي افترشت الأرض في صالة "Emirates Ball Room" في فندق الـ"Hilton" في بيروت.

فقد ارتكز المهرجان على نجوم مصريين أفل نجمهم، مع شبه غياب لنجوم الصف الأول من لبنان وسوريا.

ومهرجان "الروّاد للتكريم" هو مناسبة سنويّة تنظّمها "جريدة الروّاد"، التي ترأس تحريرها الإعلامية ماريا معلوف، التي أرادت أن تحجز مكاناً لها في عالم الفن، فاختارت مهرجاناً تكرّم فيه النجوم.

وكان من بين المكرّمين الممثلة تقلا شمعون، التي قالت "برافو للبنانيين الذين يحاولون أن يكونوا دائماً المحطة العربية لكلّ الرواد العرب ليتمّ التكريم على أرضهم".

الفنان العراقي الهام المدفعي عبّر عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنّه يفخر بأن يكون موجوداً بين زملائه في هذا اليوم، معتبراً أنّه تتويج لمسيرته الطويلة.

الفنانة المصرية صفيّة العمري قالت: "ألف مليون مبروك النجاح للرواد في دورته الثالثة على أمل أن يبقى هذا النجاح حليفهم الدائم".

الفنان اللباني يوسف الخال بدوره أعرب عن اعتزازه بالتكريم، في حين قالت الفنانة لطيفة التونسية إنّ أيّ تكريم من لبنان ترفع رأسها به.

في الصالة، غنّى الفنانون: هبة قواس، لطيفة التونسية، دنيا باطمة، الفنان المبتدىء حسين شمعة، على طريقة "البلاي باك"، وشعر الحضور ببعض الملل بسبب غياب الديناميكية عن المهرجان.

وكان مشهد كسر كعب حذاء الممثلة المصرية هالة صدقي قبل تكريمها مشهداً طريفاً، قبل أن تُحلّ المشكلة وتصعد إلى المسرح وتتسلّم جائزتها.

ومن أهمّ المكرّمين: لطيفة التونسية، والهام المدفعي، وصفية العمري، وهالة صدقي، ويوسف الخال، وهبة قواس، وحسين شمعة وغيرهم من الوجوه السياسية والاجتماعية.

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