بالصور: كيم كاردشيان تفاجىء جينيفر لوبيز في عيد ميلادها

احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez بعيد ميلادها الـ 47 في لاس فيغاس الأمريكية، ليلة السبت المنصرم، برفقة بعض الأصدقاء.

وكانت النجمة قد قدّمت حفلة مميّزة باستعراضات مذهلة، قبل أن تحتفل مع أصدقائها في الكواليس بقالب حلوى، أهدتها إيّاه نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian.

وقد كان بصحبة جينيفر حبيبها كاسبر سمارت Casper Smart، والنجم كالفين هاريس Calvin Harris، وفرنش مونتانا French Montana.

وقد أظهرت الصور أن كيم حملت قالب الحلوى ،عندما كانت جينيفر تطفىء الشموع.

وكعادتها، وثّقت كيم البالغة من العمر 35 عاماً لحظات الفرح في كاميرا هاتفها الخاصّ، ونشرتها لاحقاً على أحد صفحاتها الخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي.

Round-up: أجمل إطلالات جينيفر لوبيز لمناسبة عيد ميلادها

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