التقرير الطبي الرسمي يكشف كيف قتلت كريستينا غريمي

أصدر المركز الطبي Orange county medical examiner's office تقريراً يظهر كيف تمّ قتل النجمة الشابة كريستينا غريمي Christina Grimmie بعد تشريح جثتها.

وقد جاء هذا التقرير بعد مرور أكثر من 40 يوماً على رحيل النجمة عن عمر ناهز الـ22 عاماً، والتي أطلق عليها النار معجب مهووس، قبل أن ينتحر مباشرة، ليظهر أنها تلقت رصاصتين، الأولى في رأسها والثانية في صدرها.

وذكر التقرير أيضاً أن المعجب المهووس، قاتل غريمي، أطلق النار على نفسه بعد ثوان قليلة من ارتكابه الجريمة، مشيرين إلى أن الرصاصة علقت برأسه، ما أدى إلى وفاته فوراً.

يشار إلى أن كريستينا غريمي قتلت في 10 حزيران-يونيو المنصرم، بعد انتهاء حفلتها الغنائية التي أحيتها مع إحدى الفرق الغنائية بمدينة أورلاندو الأمريكية.

يذكر أن خبر مقتل النجمة شكل صدمة للعديد من نجوم هوليوود، وعلى رأسهم النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez، التي انهارت بالبكاء على المسرح، عندما بدأت تتحدّث عن صديقتها الراحلة، وكيف تعرّفت إليها عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً فقط.

بالفيديو: سيلينا غوميز تنهار بالبكاء على صديقتها كريستينا غريمي



كما أن النجم آدم ليفين Adam Levine تبرّع بتكاليف جنازة كريستينا كافة، إذ إنه تعرّف إلى الأخيرة عندما شاركت في الموسم السادس من برنامج The Voice، حين انضمت إلى فريقه وفازت بالمرتبة الثالثة، وبعد انتهاء الموسم، بقيت قريبة منه ما جعله يتأثر جداً برحيلها.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"