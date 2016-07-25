5 أسباب تثبت أن السكر والوجبات السريعة إدمان كالمخدرات

يرغب الكثير من الأشخاص فى تناول السكريات والوجبات السريعة، وذلك بغرض تحسين المزاج أو الحالة النفسية، مما وجد لهما نفس تأثير المخدرات على الدماغ.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول السكر والوجبات السريعة يتم إدمانها مثل المخدرات ويكون لها نفس التأثير على الدماغ، حيث وجد أن الوجبات السريعة والسكريات تجعل الشخص مدمنا لها وقد تضر بصحتك على المدى الطويل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات أن السكر والوجبات السريعة تلحق ضررا على الصحة شبيه لإدمان المخدرات.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير الأسباب التى تجعل السكر إدمانا مثل المخدرات، وتتضمن الآتى:

1.أثبتت العديد من الدراسات أن كلا من الأطعمة المرغوب فيها كالسكر، تحدث نفس تأثير المخدرات على الدماغ وتؤثر على الدوبامين فى الدماغ.

2.وأظهرت أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسى أن كلا من المخدرات والرغبة الشديدة فى تناول السكر، ينشطان نفس المنطقة فى الدماغ.

3.قد نميل إلى الانغماس فى تناول الطعام، لأن الدماغ لا تشعر بالارتياح إلا فى حالة تناول كميات كبيرة من الطعام، فقد ينطبق هذا الأمر على تعاطى المخدرات.

4.كل من السكر والمواد المسببة للإدمان تسبب أعراض الانسحاب، مثل تقلب المزاج وعدم الاهتمام بأى نشاط.

5.السكر والوجبات السريعة والمخدرات كل منها ليس لها أى قيمة غذائية، ولكن تسبب الإدمان.