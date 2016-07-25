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الولايات المتحدة وروسيا تجتمعان في جنيف لإحياء محادثات السلام السورية

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الولايات المتحدة وروسيا تجتمعان في جنيف لإحياء محادثات السلام السورية الولايات المتحدة وروسيا تجتمعان في جنيف لإحياء محادثات السلام السورية

سوريا

يلتقي دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وروسيا غدًا الثلاثاء في جنيف، لإحياء محادثات السلام السورية المتوقفة التي تجري بوساطة الامم المتحدة، حسبما أكد متحدثون باسم البلدين في المدينة السويسرية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد كان لموسكو وواشنطن دور فعال في هذه المحادثات، حيث تدعم روسيا السورية في حين تدعم الولايات المتحدة جماعات المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله “لدينا موقف بناء للعمل مع شركائنا ونأمل أن نتمكن من المضي قدما فيما يتعلق بعملية المفاوضات داخل سورية”.

ومن المقرر أن يجتمع جاتيلوف في جنيف مع مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص لسورية.

وقالت متحدثة باسم السفارة الروسية في جنيف إن المحادثات ستركز على مكافحة الإرهاب وعلى الانتقال السياسي في سورية.

وقال نظيرها الأمريكي إن الوفد الأمريكي يريد من روسيا أن تضغط على الحكومة السورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأضاف أن الهدف الآخر هو استئناف المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في أوائل أغسطس المقبل.

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