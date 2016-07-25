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بدء الإستعدادات لتكريم أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية

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بدء الإستعدادات لتكريم أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية بدء الإستعدادات لتكريم أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية
عقدت الدكتورة أسماء عبد الفتاح الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات المديرية بحضور رؤساء الأقسام وموجهى العموم ناقشت خلاله الاستعدادا لتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة خصوصا بعد حصول أحد طلاب المحافظة على المركز السابع مكرر شعبة علمى فى امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

كما شددت وكيلة المديرية خلال الاجتماع على تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم 17 بخصوص سد العجز فى المدارس وتطبيق خطة العجز والزيادة بالتعاون بين التوجيهات الفنية والإدارات التعليمية قبل بدء العام الدراسى الجديد.

ولفتت إلى ضرورة التواصل بين المديرية ونواب مجلس الشعب عن المحافظة لتحقيق صالح العملية التعليمية.


>- تعليم الإسماعيلية: إنهاء كل استعدادات المدارس قبل العام الدراسى بوقت كاف
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