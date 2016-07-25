شركة مياه القناة: تكثيف العمل لإنهاء مشكلات الصرف بـ"السلام" وتطوير المحطات

أعلن محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جار تكثيف العمل لإنهاء مشكلات الصرف والشبكات فى منطقة السلام بالكامل بما فيها شارع الدقهلية، والعلاقمة والعشرينى، علما بأنه تقوم مجموعات الطوارئ بالعمل ليلا ونهارا مع المشكلات التى تظهر سواء طفح فى المناطق المخدومة بالصرف الصحى أو كسور بشبكات المياه لسحب المياه المتراكمة، ويضاف إلى ذلك بعض الأماكن غير المخدومة بالصرف فى حالات زيادة التصرفات فى الطرنشات المقامة هذا فيما يخص قطاع الإسماعيلية، ويتم التنسيق مع قطاعى بورسعيد والسويس فى متابعة تطوير المحطات الجارى العمل به.

وقال عادل عبد المنعم، المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إنه تمت الموافقة وفقا لما أعلنه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، برصد 10 ملايين جنيه لحل مشكلات الصرف الصحى بالإسماعيلية، وأنه جار تنفيذ أعمال تطوير محطة صرف صناعى باستثمارات 240 مليون جنيه وتطوير محطة أخرى للصرف الصحى فى غرب بورسعيد لإضافة 50 ألف متر مكعب لطاقتها الاستيعابية، بحسب ما ذكره اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك فى إطار اهتمام مجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومحافظى إقليم القناة بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى وتذليل العقبات التى تواجه أعمال محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء عدد من المشكلات المزمنة والمتراكمة نتيجة زيادة التصرفات وأعداد الأبراج والمساكن وعدم استيعاب الشبكات والمحطات لهذا الكم المتزايد.

بدء النشاط الصيفى لشركة مياه القناة حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب

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