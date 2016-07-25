كنيسة الإسكندرية تفتتح مهرجان الكرازة لمرحلة رياض الأطفال

شهدت كنيسة الإسكندرية اليوم افتتاح مهرجان الكرازة للطفولة مرحلة رياض أطفال، وذلك بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث أقيم القداس صباح اليوم بحضور القس كيرلس فتحى كاهن كنيسة المرقسية، والقس صليب كامل كاهن كنيسة العذراء، ومار بولس الحضرة الجديدة، والقس طوبيا كاهن كنيسة الملاك رافائيل بالهانوفيل، والقس مينا كاهن كنيسة الملاك رافائيل، ومار مينا غيط العنب، وتحت إشراف القمص جرجس يوحنا كاهن كنيسة مار جرجس وأنبا انطونيوس محرم بك ومنسق منطقة وسط، والقمص أنجيلوس فتحى كاهن كنيسة أنبا تكلا ومنسق الطفولة بالإسكندرية، وتحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى راعى المهرجان، وتوجيهات القمص رويس مرقس وكيل البابا بالإسكندرية.

وعقب القداس أقيم أغابى للأطفال والخدام والخادمات، ثم بدأ طابور العرض لكل كنائس والجمعيات المشتركة، وألقيت الكلمات الترانيم والشعار، وحضر الافتتاح القمص أغسطينوس فواد راعى كنيسة مار جرجس، وأنبا انطونيوس محرم بك، وسيتوجه المشاركون غدا إلى مدرسة المرقسية محرم بك لإجراء مسابقات المهرجان.

البابا تواضروس يلقى اليوم العظة الأسبوعية من كنيسة الإسكندرية

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