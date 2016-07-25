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محافظ دمياط يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية بنين

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محافظ دمياط يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية بنين محافظ دمياط يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية بنين
وضع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الاثنين، وسط حشد جماهيرى كبير من أهالى مدينة فارسكور حجر الأساس لإنشاء مبنى جديد لمدرسة فارسكور الثانوية الميكانيكية بنين بتكلفة 8.2 مليون جنيه.

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة فارسكور ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التعليم وممثلى المجتمع المدنى، وتضم المدرسة عدد 15 فصل تطوير، ومجموعة من الورش، وورشة متنقلة، بالإضافة إلى الأنشطة الميكانيكية والدراسات النوعية التى تقدمها المدرسة.

وشهد المحافظ عمليات الإحلال والتجديد واختبار التربة وزرع الخوازيق الخرسانية بأعماق تصل إلى 30 مترًا.

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